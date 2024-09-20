США планируют ввести новые санкции против российской нефти

США намерены ввести дополнительные санкции против российской нефти, чтобы сократить доходы Москвы, заявил представитель Белого дома Далип Сингх.

По словам американского чиновника, Вашингтон готов к более жестким ограничениям в отношении теневого флота танкеров и поставок российской нефти на мировой рынок.

«В краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет, если мы собираемся сократить доходы России от продажи нефти», — добавил Сингх, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Минфин США ввел новые санкции против двух российских банков