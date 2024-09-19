Два российских банка попали под новые санкции США

Министерство финансов США ввело новые санкции против двух российских банков. В этот раз ограничительные меры коснулись ООО «Международный расчетный банк» и ПАО «Тимер Банк», сообщает ТАСС .

С 2010 года Международный расчетный банк работал на территории ЛДНР, а после начала СВО открылся во всех новых регионах. Что касается «Тимер Банка», он является дочерней структурой «Ростеха».

Также санкции ввели в отношении гражданина России Дмитрия Никулина — вице-президента ООО «ЦМРБанк». Ограничительные меры введены и против ООО «Стройтренд».

Ранее мать покойного бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетту исключили из санкционного списка Евросоюза. Пригожина попала под санкционное давление в феврале 2022 года как владелец ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», входившего в группу компаний «Конкорд», которую основал ее сын.