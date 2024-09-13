Евросоюз снял санкции с матери основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

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Мать покойного бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетту исключили из санкционного списка Евросоюза, сообщает РБК .

Пригожина попала под санкционное давление в феврале 2022 года как владелец ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», входившего в группу компаний «Конкорд», которую основал ее сын.

Кроме того, ЕС снял санкции с автогонщика Никиты Мазепина — сына предпринимателя Дмитрия Мазепина. Рестрикции в отношении него действовали с марта 2022 года.

Ранее о такой возможности заявлял журналист Алексей Венедиктов*. При этом он не раскрыл свой источник информации.

Суд ЕС отменил санкции в отношении Виолетты Пригожиной в марте 2023 года, в отношении Мазепина — в марте 2024 года.

*Признан иноагентом в России.