США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов AH-64E Apache

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 30 боевых вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на 3,8 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

«Правительство Израиля подало запрос о приобретении 30 боевых вертолетов AH-64E Apache», — указано в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.

Отмечается, что основные подрядчики по контракту — компании Boeing и Lockheed Martin.

Ранее военные эксперты и специалисты по Ближнему Востоку заявили, что курдские вооруженные группировки, участвовавшие в массовых беспорядках и мятеже в Иране, могли получать финансовую и разведывательную поддержку от США и Израиля.

