Эксперты рассказали о поддержке курдских радикалов в Иране США и Израилем

Военные эксперты и специалисты по Ближнему Востоку заявили, что курдские вооруженные группировки, участвовавшие в массовых беспорядках и мятеже в Иране, могли получать финансовую и разведывательную поддержку от США и Израиля. По их мнению, целью радикалов было спровоцировать власти на жесткие меры и дестабилизировать ситуацию в стране, сообщает RT .

Курдские вооруженные группировки, устроившие массовые беспорядки и призывавшие к восстанию в Иране, могли получать поддержку от США и Израиля, считают опрошенные RT эксперты. Их целью было спровоцировать власти на жесткие меры и втянуть страну в войну. Протесты, вызванные экономическим кризисом, быстро переросли в вооруженный мятеж: митингующим раздавали оружие, а силовики изымали сотни единиц огнестрельного и холодного оружия в различных провинциях.

Главную силу мятежа составили курдские группировки, такие как PJAK и PAK, имеющие базы в горах Кандиль на севере Иракского Курдистана. По данным экспертов, эти отряды хорошо вооружены и используют партизанскую тактику, совершая нападения на иранские КПП и органы госбезопасности. Численность PJAK оценивается в 2–3 тыс. бойцов, почти половина из которых женщины.

С началом протестов курдские отряды проникли в иранские города, где участвовали в столкновениях с силовиками. Эксперты отмечают, что курдские группировки действуют как единая сеть в Иране, Ираке, Сирии и Турции, а их бойцы проходят подготовку под руководством западных инструкторов. Боевики распространяли инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова» и поджигали полицейские машины.

Иранские власти обвиняют США и Израиль в поддержке мятежа. По мнению экспертов, западные спецслужбы могли оказывать курдским радикалам разведывательную и финансовую помощь через посредников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.