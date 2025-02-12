США не направят войска на Украину

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Пентагон: Соединенные Штаты не направят войска на Украину

Соединенные Штаты не отправят войска на Украину. Гарантии безопасности Киеву должны давать иные государства, заявил министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада, которая координирует поставки оружия ВСУ, сообщает РИА Новости .

Гарантии безопасности Украине должны обеспечивать вооруженные силы государств ЕС. Также их должны предоставить и иные государства, которые не являются частью региона.

«США не направят туда свои войска», — сказал Хегсет.

Ранее Пентагон назвал границы 2014 года и членство в НАТО нереалистичными для Украины.