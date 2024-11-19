США не будут менять ядерную доктрину вслед за Россией, заявил источник

В США заявили, что не видят причин для смены американской ядерной позиции после обновления ядерной доктрины России. В Вашингтоне также не считают неожиданным снижение Россией порога применения ядерного оружия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Совете нацбезопасности США.

Вместе в Белом доме такой шаг Москвы сочли «безответственной риторикой», указали журналисты.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Ключевые пункты документа — сдерживание потенциального противника от агрессии в отношении РФ и ее союзников.

Государственная политика в сфере ядерного сдерживания носит оборонительный характер и является гарантией суверенности и защищенности страны, говорится в доктрине.

Кроме того, документ гласит, что агрессия против России или ее союзников со стороны любой страны, входящий в военный блок, начнет считаться агрессией от лица всей этой коалиции в целом. Российская Федерация также может использовать ядерное оружие в ряде случаев: если ЯО или оружие массового поражения уже применил противник, а также если для территориальной целостности России и Белоруссии будет создана критическая угроза.

