США назвали место ожидаемой встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться лично, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. По его словам, «вероятно», главы двух государств встретятся в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно произойдет», — заявил Уиткофф.

Ранее в Саудовской Аравии проходили российско-американские и американо-украинские переговоры. После последних консультаций Киев заявлял, что готов на предложение США о 30-дневном прекращении огня, которое могут продлить по соглашению сторон. В ходе переговоров РФ и США в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля, стороны также обсуждали конфликт на Украине и двустороннее взаимодействие.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп проводили телефонные переговоры. В ходе них российский президент поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетике на 30 дней, однако уже через несколько часов Киев совершил провокацию и атаковал энергообъект на Кубани.

