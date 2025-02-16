США начали конфликт на Украине, чтобы оправдать воровство в своих НПО
Миллиардер Сакс: украинский конфликт начали для оправдания хищений в НПО США
Фото - © Фотобанк Лори
Конфликт на Украине спровоцировали для того, чтобы оправдать хищения в неправительственных организациях Соединенных Штатов. Американцам надоели прошлые поводы для трат на такие НПО, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление американского инвестора и миллиардера Дэвида Сакса.
Жители Соединенных Штатов оказались измотаны постоянными войнами на Ближнем Востоке. Поэтому сотрудникам USAID и других НПО, которые занимались «продвижением демократии», понадобилась еще одна причина, отметил Сакс.
Он добавил, что Украина является одной из наиболее коррумпированных стран в Европе.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что «план Маршалла» — самый подходящий для Украины.