США начали конфликт на Украине, чтобы оправдать воровство в своих НПО

Конфликт на Украине спровоцировали для того, чтобы оправдать хищения в неправительственных организациях Соединенных Штатов. Американцам надоели прошлые поводы для трат на такие НПО, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление американского инвестора и миллиардера Дэвида Сакса.