Президент Чехии считает «план Маршалла» самым подходящим для Украины

Для Украины следует применить «План Маршала», а также тщательно проработать план ее восстановления, подготовить к вступлению в ЕС и не исключать присоединения к НАТО. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел, пишет РБК .

Павел считает, что Украина должна получить максимально справедливый мирный план по отношению к ней, который включает в себя надежные гарантии безопасности. Глава Чехии считает, что не нужно исключать возможность для этой страны присоединиться к Евросоюзу и НАТО. Такое мнение он высказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Чехии отметил, что партнеры Киева должны думать не только о предстоящих мирных переговорах с Россией, но и о том, как будет проходить восстановление страны.

«План Маршалла» для Украины был бы отличной идеей. <…> Мы могли бы начать подготовку Украины к вступлению в ЕС очень успешным способом», — сказал Павел.

«План Маршалла» — это комплекс мер поддержки Европы после завершения Второй мировой войны. Согласно этой программе, 16 государств Европы, получивших разрушения, получили в качестве поддержки на восстановление городов 13,3 млрд долларов. В пересчете по курсу на 16 февраля 2025 года это примерно 150 млрд долларов.