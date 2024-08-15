США, Израиль, Египет и Катар обсуждают режим прекращения огня в секторе Газа

Sky News Arabia: в Дохе проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа

В Дохе представители США, Израиля, Египта и Катара начали консультации о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

В переговорах принимают участие премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа, директор ЦРУ Билл Бернс и координатор Совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, а также руководитель разведслужбы Египта Аббас Камель.

При этом неизвестно, участвуют ли во встрече представители палестинского движения ХАМАС.

9 августа лидеры Соединенных Штатов, Катара и Египта в совместном заявлении призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Также о готовности представить окончательный проект соглашения заявили посредники.

В ответ представители Палестины попросили посредников представить конкретный план реализации соглашения о прекращении огня в Газе и обязать Израиль выполнять его.

Ранее ХАМАС взял на себя ответственность за удар по Израилю из сектора Газа. Две палестинские дальнобойные ракеты рухнули у побережья Тель-Авива. При этом в Израиле заявили лишь об одной ракете на линии побережья.