ХАМАС взял на себя ответственность за удар по Израилю из сектора Газа

ХАМАС признал, что выпустил две дальнобойные ракеты по Израилю из сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за запуск двух дальнобойных ракет, рухнувших у побережья Тель-Авива, с территории сектора Газа, сообщает РБК со ссылкой на издание The Times of Israel.

Армия обороны Израиля заявила, что на линии побережья на самом деле упала только одна ракета. Вторая не смогла проникнуть в страну и упала в Газе, откуда ее и запустили в сторону Израиля.

Движение ХАМАС взяло на себя ответственность за случившееся.

Ранее Армия Израиля ударила по одной из школ в Газе. По данным военнослужащих, в здании находились боевики ХАМАС.