США используют идею отправки войск НАТО на Украину для давления на Европу

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США предлагают европейским странам разместить войска на Украине, чтобы ослабить Евросоюз и усилить свои позиции на переговорах по украинскому конфликту, сообщает Газета.ru .

Дудаков в беседе предположил, что США не планируют отправлять собственные войска на Украину, но готовы предложить это европейским союзникам. По его мнению, таким образом Вашингтон стремится ослабить Евросоюз и усилить свои позиции на переговорах.

«Американцы никого своего отправлять на Украину не будут, но возможно, что были бы не против тем же европейцам предложить купить у них проигранную войну. Если европейская партия войны так уж сильно хочет поддержать Украину, вот пускай они попытаются хотя бы какие-то свои части сформировать и туда направить», — отметил Дудаков.

Эксперт считает, что разговоры о возможной отправке европейских войск на Украину — это блеф. Он также подчеркнул, что США с помощью подобных предложений пытаются поставить европейских лоббистов перед фактом и проверить их готовность к действиям.

«Может быть это попытка как раз додавить европейских лоббистов, поставить их перед фактом. Если вы хотите, покажите, на что вы способны. Если европейцы не окажутся на это способны, то очевидно, что их позиция будет ослабевать», — пояснил политолог.

Ранее The New York Times сообщила, что США и Евросоюз согласовали с Украиной документы о гарантиях безопасности, которые предусматривают усиление украинских вооруженных сил и возможное размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания. В документах также говорится о принципах коллективной защиты и сотрудничестве военных США, Европы и Украины для предотвращения новых боевых действий.

