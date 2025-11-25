США и Россия провели секретные переговоры по мирному плану для Украины
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел телефонный разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым 14 октября, предлагая совместную работу над мирным планом по Украине, сообщает РБК.
Согласно записи беседы, полученной Bloomberg, пятиминутный разговор содержал конкретные рекомендации по организации телефонного переговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
25 ноября Трамп официально объявил о направлении Уиткоффа в Москву для личных переговоров с Путиным, параллельно министр армии Дэн Дрисколл будет работать с украинской стороной.
Ранее Bloomberg сообщало о 28-пунктном плане США, включающем территориальные уступки и гарантии безопасности.