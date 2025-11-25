США и Россия провели секретные переговоры по мирному плану для Украины

сегодня в 23:43

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел телефонный разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым 14 октября, предлагая совместную работу над мирным планом по Украине, сообщает РБК .

Согласно записи беседы, полученной Bloomberg, пятиминутный разговор содержал конкретные рекомендации по организации телефонного переговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

25 ноября Трамп официально объявил о направлении Уиткоффа в Москву для личных переговоров с Путиным, параллельно министр армии Дэн Дрисколл будет работать с украинской стороной.

Ранее Bloomberg сообщало о 28-пунктном плане США, включающем территориальные уступки и гарантии безопасности.