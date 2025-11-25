Трамп объявил о завершающей стадии переговоров по урегулированию на Украине

Трамп надеется на встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в разработке мирного плана для Украины, сообщив, что первоначальный вариант документа был доработан и осталось урегулировать лишь несколько спорных вопросов, сообщает РИА Новости .

В рамках дипломатического продвижения инициативы Трамп поручил своему представителю Стиву Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, в то время как министр армии Дэн Дрисколл продолжит контакты с Киевом.

Американский лидер также выразил надежду на скорую трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и Зеленского — при условии успешного согласования окончательных деталей мирного плана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.