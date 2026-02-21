США эвакуируют военных со своих баз в Катаре и Бахрейне из-за Ирана

Соединенные Штаты эвакуируют контингент со своих военных баз в Катаре и Бахрейне в связи с риском эскалации конфликта с Ираном из-за роста напряженности, пишет американское издание The New York Times .

Сотни американских солдат покинули военную базу Аль-Удейд в Катаре и военные объекты в Бахрейне, где дислоцируется 5-я флотилия ВМФ США. В июне 2025 года по катарской авиабазе был нанесен ракетный удар со стороны Ирана. При этом иранские власти заблаговременно уведомили об этом американских и катарских представителей.

Пентагон вновь обеспокоен возможными ответными ударами Ирана по военным базам Штатов на Ближнем Востоке, где находятся от 30 до 40 тыс. американских солдат. По словам американского военного чиновника, по этой причине Центральное командование США держит два авианосца далеко от Ирана, чтобы предотвратить их поражение баллистическими ракетами.

Как предположила экс-сотрудник Пентагона Кэтрин Томпсон, идет подготовка к гораздо более длительному конфликту. Вашингтон ожидает ответ Ирана, представляющий большую угрозу для баз США в регионе.

Ранее различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран. Израильские чиновники утверждают, что президент Дональд Трамп намерен уже «в ближайшее время» нанести масштабный удар по Ирану.

