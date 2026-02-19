Ynet: Израиль начал готовиться к войне

Различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран, сообщает RT со ссылкой на Ynet.

«Службам экстренной помощи и Командованию тыла… было дано указание готовиться к войне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности, и оборонное ведомство находится в состоянии повышенной готовности.

По словам чиновников, американский президент Дональд Трамп намерен уже «в ближайшее время» нанести масштабный удар по Ирану.

Ранее в ходе беседы с ведущим Риком Санчесом иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит очень агрессивную внешнюю политику.

