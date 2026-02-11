Глава МИД Ирана назвал власти Израиля «поджигателями войны»

В ходе беседы с ведущим RT Риком Санчесом иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит очень агрессивную внешнюю политику.

По словам дипломата, за два последних года Израиль совершил нападения на семь государств Ближнего Востока, и в их число вошел Катар, являющийся союзником Соединенных Штатов.

«Очевидно, ему не нравится мир. Ему не нравится дипломатия. Он поджигатель войны. Посмотрите: только за последние два года он напал на семь стран в нашем регионе. Можете в это поверить? Семь стран. И последней был Катар — союзник США, друг США и Запада. У него в голове нет другого решения, кроме войны. И это должен понять каждый. Он изо всех сил пытался втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном. И однажды ему это удалось — результатом стала катастрофа. Они потерпели неудачу», — отметил Аракчи.

В январе 2026 года президент России Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху. В центре их переговоров оказались вопросы ближневосточного урегулирования, а также обстановка, связанная с Ираном. Аналогичные контакты российский лидер провел с иранскими властями.

Диалог Путина с израильским премьером прошел на фоне информации о том, что Нетаньяху, вероятно, просил российскую сторону довести до Тегерана сигнал об отсутствии у Израиля планов военного нападения на Иран.

