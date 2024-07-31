Сразу убью: Кадыров рассказал о судьбе того, кто скажет его дочери снять хиджаб

Кадыров назвал личным врагом того, кто скажет его дочери снять хиджаб

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не простит того, кто по какой-то причине попросит его дочь снять хиджаб, пишет РБК .

«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», — сказал Кадыров.

Дискуссия о ношении хиджаба — платка, который покрывает волосы, уши и шею женщины, — развернулась после терактов в Дагестане. Кадыров отметил, что Чечня против ношения паранджи, но не против хиджаба, который является символом благочестия и добропорядочности.

Кадыров также отметил, что население Чечни не интересует, как и в чем ходят женщины иного вероисповедания. Их заботит одежда исключительно местных жительниц.

Ранее в Духовном управлении мусульман РФ допустили, что поддержат запрет на ношение никаба. Никаб — это плотный платок, который полностью покрывает тело женщины, оставляя только узкую щель для глаз.