сегодня в 14:46

ДУМ России может поддержать предложение по запрету ношения никаба

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что они могут поддержать запрет ношения никаба, если власти докажут его связь с рисками экстремизма, сообщает РИА Новости.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложило запретить на территории РФ данную традиционную мусульманскую одежду. Она полностью закрывают лицо женщины и оставляет открытыми только глаза.

По словам Аляутдинова, в современном обществе наиболее верным решением будет выбрать традиционный хиджаб, который соответствует требованиям ислама.

«К примеру, моя жена и дочь никаб не носят». Ильдар Аляутдинов Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы

Муфтий напомнил, что РФ является светским государством, ДУМ не занимается пропагандой ношения никаба.