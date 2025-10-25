Спецпредставитель РФ заявил о вмешательстве Киева во внутреннюю политику США
Дмитриев: Зеленский поддерживал Харрис на выборах в США
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский во время президентских выборов в США поддерживал кандидата от демократов Камалу Харрис и сыграл определенную роль в инициации процедуры первого импичмента Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
В интервью журналистке Ларе Логан Дмитриев напомнил, что поводом для импичмента в 2019 году стали предположения о давлении Трампа на Зеленского с целью получения помощи в избирательной кампании.
Палата представителей США, контролируемая демократами, тогда инициировала процедуру, однако Сенат оправдал республиканского президента.
Ранее Дмитриев призвал США отказаться от «методов Байдена» во взаимоотношениях с Россией.