Дмитриев: Зеленский поддерживал Харрис на выборах в США

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский во время президентских выборов в США поддерживал кандидата от демократов Камалу Харрис и сыграл определенную роль в инициации процедуры первого импичмента Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

В интервью журналистке Ларе Логан Дмитриев напомнил, что поводом для импичмента в 2019 году стали предположения о давлении Трампа на Зеленского с целью получения помощи в избирательной кампании.

Палата представителей США, контролируемая демократами, тогда инициировала процедуру, однако Сенат оправдал республиканского президента.

Ранее Дмитриев призвал США отказаться от «методов Байдена» во взаимоотношениях с Россией.