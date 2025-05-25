Ганноверский банк Sparkasse Hannover в июне 2022 года ограничил операции по счету бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера, пишет газета «Известия» со ссылкой на Bild.

Это решение было связано с опасениями возможных санкционных последствий из-за получения политиком выплат от оператора газопровода «Северный поток — 2», утверждает издание.

В письме клиенту банк пояснил, что опасается санкционного давления со стороны США, если на счет Шредера будут поступать средства, связанные с газовым проектом. Примечательно, что сам экс-канцлер не включён ни в один санкционный список.

С 2016 года Шредер занимает пост председателя совета директоров компании-оператора «Северного потока — 2», ежегодно получая за эту должность около 200 тысяч евро. Несмотря на геополитические изменения, политик продолжает публично поддерживать проект, называя импорт российского газа экономически оправданным.