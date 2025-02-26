Совфед ратифицировал договор о гарантиях безопасности Союзного государства

Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал Договор о гарантиях безопасности Союзного государства между Россией и Республикой Беларусь. Страны будут предпринимать совместные шаги для противодействия внешним угрозам, сообщается в Telegram-канале СФ.

Договор 6 декабря 2024 года в Минске подписали главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко. По словам члена комитета СФ по обороне и безопасности Таймураза Мамсурова, документ не направлен против каких-либо стран или объединений, а носит исключительно оборонительный характер.

«Его ратификация укрепляет стратегическое партнерство России и Беларуси в рамках Союзного государства», — заключил Мамсуров.

Согласно пунктам договора, страны обязаны оказывать друг другу взаимную поддержку, опираясь на нормы международного права. Она понадобится в случае угроз от третьих стран, экстремистских и террористических объединений.

Российские ядерные вооружения могут быть использованы в ответ на применение против РФ или Белоруссии обычного оружия, если это вызовет угрозу суверенитету стран или их территориальной целостности, говорится в проекте договора с Минском о гарантиях безопасности.