РФ сможет применить ядерное оружие в ответ на обычное при атаке на Белоруссию

Договор: РФ сможет применить ЯО в ответ на обычное при атаке на Белоруссию

Российские ядерные вооружения могут быть использованы в ответ на применение против РФ или Белоруссии обычного оружия, если это вызовет угрозу суверенитету стран или их территориальной целостности, говорится в проекте договора с Минском о гарантиях безопасности. Президент России Владимир Путин внес документ на ратификацию в Госдуму, сообщает РИА Новости .

В договоре говорится, что ядерное оружие РФ могут применить в ответ на удар по России или Белоруссии ядерным или другим оружием массового поражения, либо обычным оружием, создающим критическую угрозу территориальной целостности или суверенитету. Если Россия или Белоруссия подвергнутся агрессии, то они совместно выработают ответные меры после незамедлительной консультации, добавляется в документе.

Договор также предполагает возможность размещения в Белоруссии российских военнослужащих и создания военных или других объектов России. Это необходимо для предотвращения и отражения посягательств на республику, гласит документ.

5 февраля Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, где в республике хотят разметить российскую ракетную систему «Орешник».

