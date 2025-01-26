Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят российский «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российскую систему «Орешник» разместят на территории страны ближе к Смоленску. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что в Белоруссии вооружение будет «со дня на день».

«Мы договорились с президентом Путиными (президент РФ Владимир Путин — ред.), что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что готов разместить в Белоруссии десяток баллистических ракет средней дальности «Орешник».