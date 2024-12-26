Лукашенко рассказал, сколько «Орешников» готова разместить Беларусь

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его страна готова разместить на своей территории десяток баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом глава соседнего государства сказал журналисту Александру Юнашеву, видео он опубликовал в своем Telegram-канале .

После этого к Лукашенко подошел российский президент Владимир Путин. Глава Белоруссии сказал, что, если Москве захочется разместить больше комплексов, то Минск на это согласится.

«Ну десять-то», — развел руками Путин, отреагировав на неожиданные слова Лукашенко.

Белорусский президент улыбнулся. Затем он сказал, что эта цифра была сказана с запасом.

Ранее Лукашенко перед саммитом ЕАЭС в Ленинградской области наколол дров.