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Лукашенко перед саммитом ЕАЭС под Петербургом наколол дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Ленинградскую область, где пройдет саммит ЕАЭС. Перед важными переговорами белорусский лидер решил наколоть дров, сообщает Telegram-канал «Пул Первого» .

Фотографии «рабочего утра» Лукашенко появились в Сети. В кадре президент Белоруссии колет дрова на заснеженном дворе. Рядом расположен небольшой домик с флагом республики. Вокруг здания видны ели.

Сам Лукашенко одет в обычную одежду, в которой удобно колоть дрова. На белорусском лидере видна белая шапка.

Ранее Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ. Таким способом он размялся перед важной встречей.

Саммит ЕАЭС пройдет 26 декабря под Санкт-Петербургом. В нем также примет участие президент РФ Владимир Путин.