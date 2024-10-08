«Пул Первого»: Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ

сегодня в 15:47

Таким образом Лукашенко размялся перед встречей.

«Дрова для разминки найдутся и в Москве», — гласит подпись под фото.

На опубликованной фотографии две стопки березовых дров.

Ранее Лукашенко впервые высказался о попадании дронов на территорию Белоруссии. Он отметил, что средства ПВО республики сбивают все беспилотники, залетающие в ее воздушное пространство.