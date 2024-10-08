«Пул Первого»: Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ
Фото - © Unsplash.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ. Фотографию публикует Telegram-канал «Пул Первого».
Таким образом Лукашенко размялся перед встречей.
«Дрова для разминки найдутся и в Москве», — гласит подпись под фото.
На опубликованной фотографии две стопки березовых дров.
Ранее Лукашенко впервые высказался о попадании дронов на территорию Белоруссии. Он отметил, что средства ПВО республики сбивают все беспилотники, залетающие в ее воздушное пространство.