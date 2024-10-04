Лукашенко впервые высказался о попадании дронов на территорию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принял «соломоново решение» не критиковать ни Россию, ни Украину за периодическое попадание беспилотников в воздушное пространство своей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на БелТА.

«Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские (беспилотники — ред.)», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что в каждом случае будет разбираться на уровне специалистов, но ни одну из стран критиковать не собирается.

Ранее Лукашенко заявил, если Украина атакует Белоруссию, это будет означать, что началась третья мировая война. Он уверен, что Вашингтон подталкивает Киев к размолвке с Минском.