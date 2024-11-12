Советником Трампа по нацбезопасности США стал конгрессмен Майк Уолтц
Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность советника по национальной безопасности конгрессмена от Флориды Майка Уолтца, пишет RT.
Майку Уотцу предстоит в новой должности координировать работу всех агентств, которые отвечают за национальную безопасность США, а также он должен будет докладывать Трампу о текущей ситуации и реализовывать его политику.
По данным иностранных СМИ, Уолтц является фанатичным критиком действующего президента Джо Байдена. Журналисты также называют его верным союзником Трампа.
В прошлом 50-летний Уолтц служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он является отставным офицером спецназа. Должность в конгрессе США он получил в 2018 году. До этого занимал разные посты в Белом доме и Пентагоне.
Ранее в Сети распространилась информация, что Трамп намерен назначить сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря США. При действующем президенте Америки этот пост занимал Энтони Блинкен.