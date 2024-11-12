Советником Трампа по нацбезопасности США стал конгрессмен Майк Уолтц

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность советника по национальной безопасности конгрессмена от Флориды Майка Уолтца, пишет RT .

Майку Уотцу предстоит в новой должности координировать работу всех агентств, которые отвечают за национальную безопасность США, а также он должен будет докладывать Трампу о текущей ситуации и реализовывать его политику.

По данным иностранных СМИ, Уолтц является фанатичным критиком действующего президента Джо Байдена. Журналисты также называют его верным союзником Трампа.

В прошлом 50-летний Уолтц служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он является отставным офицером спецназа. Должность в конгрессе США он получил в 2018 году. До этого занимал разные посты в Белом доме и Пентагоне.

Ранее в Сети распространилась информация, что Трамп намерен назначить сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря США. При действующем президенте Америки этот пост занимал Энтони Блинкен.