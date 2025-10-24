Советники Трампа удивились решению ввести санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа»

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» стало неожиданностью для его ближайших советников, сообщает американский телеканал CNN .

Переговоры внутри администрации Трампа продолжались несколько месяцев. При этом глава Белого дома до последнего не был уверен в необходимости таких действий, опасаясь, что это может негативно повлиять на его будущие переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

По данным телеканала, Трамп поделился с советниками своими сомнениями, отметив, что его «интуиция» подсказывает, что пора изменить подход в отношениях с Путиным.

В преддверии объявления новых мер американский лидер провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, который прибыл в Вашингтон с намерением убедить Трампа продолжить поддержку киевского режима.

Ранее в США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках которого были введены меры против «Роснефти», «Лукойла», а также 34 дочерних предприятий. Новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем российских компаний.

