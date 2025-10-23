США в рамках нового пакета санкций ввели меры против «Лукойла» и «Роснефти»

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках которого были введены меры против «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних предприятия, сообщает РИА Новости .

Новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем «Роснефти» и «Лукойла» на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую.

Под ограничения попали также 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла».

Ранее власти Великобритании отменили санкции в отношении двух германских компаний, которые являются дочерними предприятиями «Роснефти». Информация об этом появилась в опубликованной общей лицензии, выпущенной британским управлением по контролю за финансовыми санкциями.