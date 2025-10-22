Две дочерние компании «Роснефти» выведены из-под санкций Британии

сегодня в 17:01

Власти Великобритании отменили санкции в отношении двух германских компаний, которые являются дочерними предприятиями «Роснефти». Информация об этом появилась в опубликованной общей лицензии, выпущенной британским управлением по контролю за финансовыми санкциями, пишет ТАСС .

В частности, из-под британских санкций выведены компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Действие указанной лицензии продлится до 22 октября 2027 года.

Российское посольство в Великобритании, комментируя введенные неделей ранее ограничения в отношении «Роснефти» и «Лукойла», заявило, что такая политика Лондона может спровоцировать нестабильность на глобальных рынках энергоносителей.

