Совет ЕС обсудит передачу Украине российских активов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Совет ЕС по иностранным делам на следующей неделе планирует обсудить передачу Украине замороженных российских активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVN.

«Нас ждет, возможно, драматичное заседание Совета по иностранным делам на следующей неделе», — заявил он.

По его словам, речь пойдет о финансовой поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что претензии России к Евросоюзу на счет замороженных активов легитимны, но при этом они должны быть переданы Украине, так как претензии Киева к Москве также легитимны. Соответствующее заявление сделала будущая глава евродипломатии Кая Каллас, которая вступит в должность 1 декабря 2024 года.