Претензии России к Евросоюзу на счет замороженных активов легитимны, но при этом они должны быть переданы Украине, так как претензии Киева к Москве также легитимны. Соответствующее заявление сделала будущая глава евродипломатии Кая Каллас, которая вступит в должность 1 декабря 2024 года, пишет РБК .

«Я не буду использовать слово „конфискация“, потому что это на самом деле использование активов законным образом. <…> Мы признаем, что у России есть легитимные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины также есть легитимные претензии к России, потому что они каждый день уничтожают Украину», — сказала Каллас.

Политик обратилась к странам, входящим в Евросоюз, ничего не бояться и согласовать прямую передачу замороженных российских активов в распоряжение Украине. Москва, в свою очередь, считает любые действия со своими активами воровством.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский оценил восстановление страны после российской специальной военной операции в 800 млрд долларов.