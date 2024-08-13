Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой перед интервью Трампа

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о технических проблемах на платформе X (ранее Twitter), где планировалась трансляция интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

По этой причине запись диалога может быть обнародована позднее.

Сейчас специалисты пытаются устранить неполадки. При худшем варианте придется продолжить работу с меньшим числом слушателей.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску.

Twitter (ныне X — ред.) в 2021 году заблокировал аккаунт Трампа. Это произошло на фоне беспорядков, которые сторонники политика устроили в здании Капитолия. За жизнью Трампа тогда следили около 89 млн пользователей соцсети.

С приходом Илона Маска на должность руководителя соцсети аккаунт Трампа разблокировали. Это произошло в 2022 году. Однако с тех пор политик сделал всего один пост. Он опубликовал тюремный снимок, снятый в 2023 году.

Сейчас активность на аккаунте Трампа увеличилась. Он выложил предвыборный ролик в сети X на фоне объявленного интервью Илона Маску.