Сотрудников посольства Азербайджана эвакуировали из Ирана

По данным СМИ, страну уже покинули девять человек. Ожидается, что в ближайшие часы Иран покинут и остальные сотрудники дипломатического представительства.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран начал тоже наносить удары.

Ранее Иран продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 15 марта.

