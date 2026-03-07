Сотрудников посольства Азербайджана эвакуировали из Ирана
Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране покинули Иран, сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, страну уже покинули девять человек. Ожидается, что в ближайшие часы Иран покинут и остальные сотрудники дипломатического представительства.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран начал тоже наносить удары.
Ранее Иран продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 15 марта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.