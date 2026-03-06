Иран продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 15 марта

Власти Ирана приняли решение продлить запрет на полеты в воздушном пространстве страны до утра 15 марта, сообщает ТАСС .

Ограничения будут действовать ориентировочно до 08:30 по всемирному времени (11:30 мск). При этом предусмотрены исключения для отдельных категорий воздушных судов.

Разрешение на полеты смогут получить государственная, военная и санитарная авиация, а также рейсы, выполняемые в целях поиска и спасения. Кроме того, возможны вылеты по специальным разрешениям органа управления гражданской авиацией Ирана.

Воздушное пространство страны было закрыто в первой половине дня 28 февраля на фоне начала военной операции США и Израиля.

