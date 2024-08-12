Смирнов: российские войска занимают опустевшие населенные пункты Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что российские военные занимают некоторые населенные пункты региона, из которых уехали жители, сообщает ТАСС .

Он доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания. Смирнов отметил, что населенные пункты опустели в связи с отъездом мирных жителей в более безопасные места. Они сейчас заняты российскими военными частями.

Он добавил, что при этом часть граждан, несмотря на опасную обстановку, остается в родных местах.

Смирнов отметил также, что в населенных пунктах даже продолжают работать магазины. Но там вынуждены были запретить торговлю алкоголем.

Ранее Смирнов рассказал, что 28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем украинских сил. Из приграничных районов уехали уже более 120 тыс. человек.