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The Lancet: 14 млн человек могут умереть из-за недофинансирования USAID

По информации медицинского журнала The Lancet, к 2030 году из-за сокращения финансирования агентства США по международному развитию (USAID) смертность может вырасти на 14 млн человек, сообщает РБК .

В материале указано, что недофинансирование агентства может навредить достижениям в борьбе с малярией, ВИЧ и респираторными инфекциями.

Профессор Барселонского института глобального здравоохранения Давид Раселл, который является соавтором исследования, отметил, что сокращение финансирования может стать самым серьезным препятствием для глобального здравоохранения за последние 10 лет.

Весной администрация президента США Дональда Трампа пошла на попятную, восстановив финансирование ключевых продовольственных программ USAID, которые были заморожены. Возобновлена помощь Всемирной продовольственной программе ООН в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.