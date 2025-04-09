Шесть программ USAID возобновлены

сегодня в 05:25

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на попятную, восстановив финансирование ключевых продовольственных программ USAID, которые были заморожены на прошлой неделе, пишет «КоммерсантЪ» .

В письме сотрудникам и. о. заместителя администратора USAID Джереми Люин признал ошибку: «Приносим извинения за неразбериху».

Теперь возобновлена помощь Всемирной продовольственной программе ООН в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. Однако поддержка Афганистана и Йемена, где у власти находятся талибы и хуситы, остаётся заблокированной — в Госдепе опасаются, что средства могут попасть к этим группам.

Решение последовало после жёсткой критики со стороны Конгресса и международных организаций.

Ранее в ВПП ООН предупреждали, что такие меры равносильны «смертному приговору для миллионов». Часть программ временно спасли при участии госсекретаря Марко Рубио, но затем помощь снова приостановили.

Нынешнее решение стало вынужденным компромиссом между жёсткой бюджетной политикой Трампа и гуманитарными обязательствами США. Как отмечают осведомлённые источники, администрация продолжит пересматривать программы помощи, чтобы исключить риски нецелевого использования средств.