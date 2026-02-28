СМИ: верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи мог быть убит

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другое высшее военно-политическое руководство могло быть убито во время удара Израиля по стране, сообщают израильские СМИ. Власти исламской страны эту информацию опровергают и заявляют, что главу страны перевезли в безопасное место.

Вместе с Хаменеи якобы могли быть убиты начштаба вооруженных сил Саид Абдолрахим Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами. Об этом журналистам рассказали источники среди израильских военных.

При этом СМИ Ирана с момента начала конфликта опровергают информацию об убийствах лидеров государства. По их утверждениям, аятолла Хаменеи был перевезен в безопасное место. Такие меры предприняли до нанесения ракетных ударов США и Израиля по Ирану.

Утром 28 февраля ЦАХАЛ при поддержке США атаковал Иран. Тот нанес ответный удар. На фоне конфликта в Иране почти полностью перестал работать интернет, воздушное пространство закрыто.

