В Иране полностью отключили интернет на фоне бомбардировок Израиля и США
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В Иране почти полностью не работает интернет. Уровень подключения к Сети составляет только 4%, сообщает в своем профиле Х сервис мониторинга блокировок NetBlocks.
Почти полное отключение интернета в Иране зафиксировано на фоне боевых действий, начатых Соединенными Штатами и Израилем.
В прошлом году Тегеран тоже подвергался атаке Тель-Авива. Тогда в Иране принимали аналогичные меры по ограничению интернета.
Утром 28 февраля Израиль атаковал Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали крупную военную операцию в отношении Тегерана.
