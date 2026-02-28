сегодня в 12:04

В Иране полностью отключили интернет на фоне бомбардировок Израиля и США

В Иране почти полностью не работает интернет. Уровень подключения к Сети составляет только 4%, сообщает в своем профиле Х сервис мониторинга блокировок NetBlocks.

Почти полное отключение интернета в Иране зафиксировано на фоне боевых действий, начатых Соединенными Штатами и Израилем.

В прошлом году Тегеран тоже подвергался атаке Тель-Авива. Тогда в Иране принимали аналогичные меры по ограничению интернета.

Утром 28 февраля Израиль атаковал Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали крупную военную операцию в отношении Тегерана.

