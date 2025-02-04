СМИ: Украина не может предложить редкоземельные металлы Трампу

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На Украине рассказали об утрате львиной доли редкоземельных металлов

Украина лишилась большей части территории с редкоземельными металлами в ходе СВО, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство УНИАН.

По данным Forbes, Украина до СВО обладала редкими ископаемыми примерно на сумму в 15 триллионов долларов.

Но более 70 процентов территорий с залежами лития, титана или урана отошли в ходе военных действия к ДНР и ЛНР, указывает агентство.

Ранее президент США Доналд Трамп сообщил журналистам, что редкоземельные материалы на Украине интересуют американских инвесторов, но только под гарантии Киева.