Трамп обозначил интерес к редким металлам на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы инвестировать в добычу редкоземельных металлов на Украине, сообщает РИА Новости .

«Мы даем миллиарды долларов. Мы даем им оборудование. У них отличные редкоземельные металлы», — заявил американский лидер на традиционном брифинге в Белом доме.

Трамп добавил, что инвестирование в добычу ископаемых возможно лишь при гарантиях со стороны Киева.

Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» в окончании конфликта на Украине.