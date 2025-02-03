Трамп: достигнут «большой прогресс» по урегулированию конфликта России и Украины

Трамп заявил о продвижении в прекращении конфликта Москвы и Киева

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в проблеме прекращения конфликта между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости .

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине. Мы должны остановить эту нелепую войну», — сказал глава Белого дома, уточнив, что исход договоренностей пока не ясен.

Трамп во время предвыборной кампании и после инаугурации делал ряд подобных заявлений о позитивных контактах с Москвой и Киевом, но без указания конкретики.

В Кремле отмечали, что переговоров между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным пока не было.

Ранее российский лидер отмечал, что СВО закончится через два месяца, если Вашингтон перестанет оказывать Киеву военную помощь.