Песков: разговора Путина и Трампа все еще не было

Кремле не подтвердили разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контактов лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа всё ещё не было, его слова приводит ТАСС .

«Не было», — сказал представитель Кремля в беседе с агентством.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва держат связь по поводу передачи останков погибших при крушении самолета россиян.

Он сообщил, что не беседовал именно с Владимиром Путиным по поводу трагедии.

Накануне пассажирский самолет потерпел крушение у аэропорта Рейгана. На его борту было 64 человек. Никто не выжил.