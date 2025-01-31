Песков: разговора Путина и Трампа все еще не было
Кремле не подтвердили разговор Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контактов лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа всё ещё не было, его слова приводит ТАСС.
«Не было», — сказал представитель Кремля в беседе с агентством.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва держат связь по поводу передачи останков погибших при крушении самолета россиян.
Он сообщил, что не беседовал именно с Владимиром Путиным по поводу трагедии.
Накануне пассажирский самолет потерпел крушение у аэропорта Рейгана. На его борту было 64 человек. Никто не выжил.