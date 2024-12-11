СМИ сообщили, что Дональд Трамп станет человеком года в США

Титул «Человек года» в 2024 году по версии журнала Time, вероятнее всего, достанется избранному президенту США Дональду Трампу, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Для Трампа присвоение титула «Человек года» не станет чем-то новым. В 2016 году он уже был удостоен данной номинации за революцию популизма.

Второе место в номинации может занять американский бизнесмен Илон Маск. 11 декабря в Сети распространилась информация, что создатель компании SpaceX стал первым человеком на Земле, чье состояние превысило 400 млрд долларов.

И Трамп, и Маск были включены в шорт-лист премии «Человек года» по версии Time совсем недавно. В этом же списке находится миллиардер Марк Цукерберг и бывший кандидат в президенты США на прошедших выборах Камала Харрис.