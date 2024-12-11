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Маск стал первым человеком в истории мира с состоянием свыше 400 млрд долларов

Американские СМИ сообщили, что бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человечества, чье состояние превысило 400 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

В 2021 году Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превышало 300 млрд долларов, но спустя три года побил собственный рекорд.

Bloomberg сообщил, что теперь накопления создателя компании SpaceX перевалило за отметку в 400 млрд долларов.

Ранее Маск сообщил, что в ближайшие месяцы не хочет появляться в качестве модели на обложках любых изданий.Бизнесмен объяснил это тем, что сейчас «не время».