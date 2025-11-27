сегодня в 19:05

СМИ: подозреваемого в подрывах «Северных потоков» экстрадировали в ФРГ

По информации немецкого издания Tagesspiegel, подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Сергея Кузнецова экстрадировали из Италии. В скором времени он прибудет в ФРГ, сообщает РИА Новости .

Гражданин Украины Кузнецов предстанет перед Генеральной прокуратурой в Карлсруэ. Его выдали Германии спустя более чем три месяца.

Правоохранительные органы Германии занимаются расследованием взрывов на российских газопроводах «Северный поток». Они выдали ордер на арест трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов.

В августе немецкие СМИ сообщали, что следователи установили всех людей, предположительно входивших в состав диверсионной группы, обвиняемой в атаке на «Северные потоки».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.